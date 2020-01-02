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После пропажи военного вертолета на Тайване нашли выживших

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Десять человек выжили после того, как военный вертолет Black Hawk с 13 высокопоставленными военными пропал в Тайване. Об этом сообщает местное издание Taiwan News.

Среди выживших — начальник генерального штаба Шэнь Имин. Поиски остальных трех пассажиров продолжаются. На месте работают поисково-спасательные бригады. Отмечается, что около 9:00 вертолет совершил вынужденную посадку.

Вертолет с военными Тайваня, в том числе начальником генерального штаба Шэнь Имином, пропал в четверг, 2 января, на севере острова. Связь с вертолетом пропала около 8:00 утра по местному времени.

В декабре 2019 года, сообщалось, что вертолет Black Hawk Национальной гвардии американского штата Миннесота разбился недалеко от города Сент-Клауд. На борту воздушного судна находились трое военнослужащих.

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