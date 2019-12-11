Гендиректора «Метростроя» задержали по подозрению в хищении 178 миллионов рублей

Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров задержан по подозрению в хищениях средств в крупном размере. Об этом сообщает «Фонтанка».

Вместе с Александровым подозреваемыми по делу также проходят руководитель Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) «Метростроя» Олег Кузьменко и гендиректор компании «Безопасные технологии и разработки» (БТР) Анатолий Болотов.

Как установило следствие, УПТК заключило договор на поставку щебня с БТР на сумму 178 миллионов рублей в рамках государственного контракта от 2013 года. Материалы должны были пойти на строительство пятой линии петербургского метро на участке «Международная»—«Шушары».

В ноябре 2017 года «Метрострой» отправил деньги БТР двумя траншами — 50 миллионов и 128 миллионов рублей. Следствие полагает, что Болотов обналичил средства, а затем передал их Александрову и Кузьменко. Скрыть преступление подозреваемые попытались с помощью поддельной накладной о поставке щебня с карьера у города Суоярви.

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