Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве замглавы Минэнерго

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в мошенничестве заместителя главы Минэнерго Анатолия Тихонова на два месяца, до 8 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Такая же мера пресечения была избрана и для его подельников: советника Романа Рыжова и вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова.

По данным следствия, Тихонов, находясь на посту заместителя министра и директора Российского энергетического агентства, похитил порядка 603 миллионов рублей. Они были выделены на создание информационной системы для Минэнерго.

Кроме того, выяснилось, что Тихонов владеет недвижимостью во Франции. Речь идет о квартире площадью 147,6 квадратного метра, указанной в декларации чиновника.