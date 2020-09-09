Замглавы Минэнерго обвинили в хищении 603 миллионов рублей

Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, он причастен к хищению 603 миллионов рублей, которые были выделены Российскому энергетическому агентству Минэнерго России на создание информационной системы.

Как уточнили «Ленте.ру» в Следственном комитете России, к хищению также причастны советник Тихонова — Роман Рыжков, и вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Все они задержаны.

По местам их работы и жительства прошли обыски, в результате которых были изъяты важные для следствия документы.

О задержании замминистра стало известно 8 сентября. Тихонова задержали сразу после допроса в Следственном комитете. Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) провели обыски у него, а также у заместителя гендиректора Российского энергетического агентства Игоря Кожуховского и других чиновников Минэнерго.