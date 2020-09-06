С бывшего депутата Госдумы взыскали восемь миллиардов рублей

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского задолженность по кредиту более восьми миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил требование истца, ПАО «Национальный банк "Траст"». С Варшавского были взысканы денежные средства в размере 8 165 001 591 рубль 22 копейки, также на него возложили оплату госпошлины в размере 60 тысяч рублей.

В марте 2018 года Варшавский был задержан по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Петрокоммерц». Сейчас бывший депутат отбывает наказание в тюрьме по делу об уклонении от уплаты налогов.

Варшавский был депутатом Государственной Думы четвертого и пятого созывов (с 2005 по 2011 годы).