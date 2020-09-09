Задержанный замглавы Минэнерго рассказал о своей недвижимости во Франции

Заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов, которого обвинили в хищении 603 миллионов рублей, владеет недвижимостью во Франции. Об этом заявил следователь Следственного комитета на заседании Басманного суда, передает ТАСС.

«Согласно рапорту оперативного сотрудника, у Тихонова имеется недвижимое имущество на территории Франции, по указанию Тихонова его близкое окружение оказывает давление на свидетелей», — заявил следователь. Обвиняемый уточнил, что речь идет исключительно о квартире, которая указана в декларации. Согласно проекту «Декларатор», площадь жилплощади составляет 147,6 квадратного метра.

Также Тихонов рассказал, что следователь неправильно назвал страны, которые посещал чиновник. По его словам, он никогда не был в Молдавии или Грузии.

Тихонова задержали 8 сентября 2020 года в качестве подозреваемого по делу о крупном мошенничестве. Впоследствии его обвинили в хищении 603 миллионов рублей, которые были выделены Российскому энергетическому агентству Минэнерго России на создание информационной системы.

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