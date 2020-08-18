Глава Минэнерго заразился коронавирусом

Министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил агентству представитель ведомства, Новак переносит болезнь в легкой форме. Министр будет участвовать в заседании ОПЕК+ 19 августа в режиме видеоконференции.

16 августа сообщалось, что несколько журналистов из пула российского премьер-министра Михаила Мишустина заразились коронавирусом, их первые тесты показали положительный результат.

Сам Мишустин тоже переболел коронавирусом. Он выписался из больницы и приступил к работе 19 мая.