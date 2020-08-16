Журналисты пула Мишустина заразились коронавирусом

Несколько журналистов из пула российского премьер-министра Михаила Мишустина заразились коронавирусом, их первые тесты показали положительный результат. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия», — сообщил он, добавив, что журналисты были изолированы и сейчас находятся под наблюдением врачей. Беляков отметил, что на графике рабочей поездки председателя правительства это не отразится.

Журналистская делегация, сопровождающая премьера в поездке по Дальнему Востоку, сдала уже несколько тестов на коронавирус. Один был сделан еще в Москве, а затем анализ сдавали практически каждый день командировки.

Ранее вице-премьер России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев был вынужден отказаться от участия в мероприятиях рабочей поездки из-за того, что у него был обнаружен коронавирус.

13 августа премьер-министр России прибыл на Дальний Восток в рамках рабочей поездки. Он прибыл в Анадырь и провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным. После этого отправился на Камчатку. Его поездка продлится до 18 августа. В планах также Магаданская и Амурская области.