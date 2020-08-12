Вице-премьер Трутнев заразился коронавирусом

Вице-премьер России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заразился коронавирусом, его первый тест показал положительный результат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-премьера.

В ближайшее время Трутнев сдаст повторный тест на COVID-19. Исходя из его результата будет принято решение о его рабочей поездке. Если результат будет положительным, вице-премьер продолжит работу в дистанционном режиме. Кроме того, он будет соблюдать самоизоляцию, чтобы не допустить распространения заболевания среди коллег и сотрудников правительства.

Ранее академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ имени Ломоносова, профессор Михаил Пальцев заявил, что пандемия новой коронавирусной инфекции, как и любая другая вирусная пандемия, будет протекать в три волны.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 5102 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Кроме того, за последние сутки выписались 7123 человека; 129 пациентов с COVID-19 умерли. Таким образом, с учетом новых данных в России новой коронавирусной инфекцией заразился 902 701 человек. Более половины из них — 710 298 пациентов — выздоровели. Умерли с начала пандемии 15 260 человек.