Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл на Дальний Восток в рамках рабочей поездки. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 13 августа, Мишустин прибыл в Анадырь. Там он посетит несколько предприятий, пообщается с их сотрудниками и проведет встречу с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным. Также премьер посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

Мишустин уже ознакомился с работой тепличного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта. Он осмотрел парник, а также готовую продукцию. Его сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минфина Антон Силуанов, первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов и губернатор Чукотки Роман Копин.

Отмечается, что глава правительства попросил попробовать зелень, его угостили базиликом с грядки. Мишустин поделился с Силуановым, который поинтересовался стоимостью зелени.

Теперь Мишустин встретится с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым в Петропавловске-Камчатском. Затем в Магадане он проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Также он посетит региональные предприятия, поездка продлится до 18 августа.

Ранее Мишустин подписал постановление, дающее право борющимся с COVID-19 медикам досрочно выходить на пенсию. Документ был опубликован на сайте правительства во вторник, 11 августа.