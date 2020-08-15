Мишустин предложил вернуть советскую романтику на Камчатку

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил вернуть романтику советских времен на Камчатку. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, это поможет привлечь молодых россиян в дальневосточный регион, поскольку сейчас приток молодежи туда сильно сократился. «Романтика, которая в свое время была у людей, которые приезжали — наших дедушек, бабушек, отцов, которые, собственно, и построили этот замечательный край, она должна вернуться в сердца наших детей, сердца молодежи», — заявил он.

Глава правительства также назвал причину, по которой люди не планируют переезжать на Камчатку. Это, отметил он, связано не только с льготами или деньгами, но зависит от качества жизни в регионе. «Мне кажется, что совместными усилиями надо очень серьезно подумать, что бы мы могли все сделать, чтобы люди сюда приезжали», — резюмировал Мишустин.

13 августа премьер-министр России прибыл на Дальний Восток в рамках рабочей поездки. Он прибыл в Анадырь и провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным. После этого отправился на Камчатку. Его поездка продлится до 18 августа. В планах также Магаданская и Амурская области.

12 августа президент России Владимир Путин потребовал от временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова разобраться с уровнем цен в регионе. Глава государства счел нынешние цены на Камчатке необоснованно высокими. При этом он согласился, что уровень доходов жителей Камчатки «неплохо смотрится», однако нивелируется дороговизной многих товаров и услуг. «Реальные доходы не такие уж и большие получаются», — отметил Путин.