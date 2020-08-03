На Камчатке займутся развитием промышленного туризма

Камчатский край совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) займутся развитием промышленного туризма в регионе. Соответствующее соглашение подписали глава края Владимир Солодов и генеральный директор Агентства Светлана Чупшева, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти региона.

Известно, что решение было принято на открытии краевого Клуба стратегических инициатив. Там, в частности, обсуждалась проблема оттока молодых специалистов с полуострова. Чтобы решить ее, предложили помогать работникам предприятий с покупкой жилья, а также создавать для жителей качественную городскую среду и высокотехнологичные безотходные производства.

Для развития промышленного туризма планируется проводить производственные экскурсии, где все желающие смогут ознакомиться со спецификой работы на камчатских предприятиях.

Клуб стратегических инициатив — это добровольное объединение, созданное по инициативе АНО «АСИ» с целью реализации прогрессивных идей для прорыва в различных отраслях Камчатского края.