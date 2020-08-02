Глава Камчатки пробежал полумарафон вместе с жителями

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов пробежал вместе с жителями Камчатки «Полумарафон ЗаБег.РФ». Он преодолел 10 километров, сообщается в его Instagram-аккаунте.

В полумарафоне приняли участие 256 человек. Они пробежали дистанции в 21, 10 и 5 километров. Организаторы также приготовили трассу в 1,5 километра для маленьких участников мероприятия.

По словам Солодова, он выложился на полную. «Результат еще не знаю, но ощущения, что поставил свой личный рекорд. Адреналин через край, особенно когда бежишь "ноздря в ноздрю" с другими участниками. Вообще непередаваемые ощущения», — сказал он.

Глава Камчатки отметил, что будет увеличивать дистанцию, и в планах у него — марафон. «Пока не успеваю подготовиться, но, надеюсь, войду в ритм и вернусь к тренировкам», — добавил он.