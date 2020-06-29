На Камчатке появится первый центр для восстановления популяции кречетов

На Камчатке в 2022 году начнет работу первый и единственный в России центр для изучения ловчих птиц, восстановления подорванной браконьерами популяции камчатских кречетов и выращивания и подготовки ловчих соколов. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Центр будет расположен у подножия мыса Шаромский в Мильковском районе. В него войдут соколиный питомник, вольеры для молодых птиц, многофункциональный орнитологический центр, жилье, столовая, госпиталь, инкубатор и учебные аудитории, а также административно-гостиничный комплекс и облетная площадка.

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Директор проекта «Русский соколиный центр "Камчатка"» Сергей Гришин рассказал, что в настоящее время идет проектирование и оформление земельного участка, сдача комплекса запланирована на конец 2021 года. Сначала на месте центра появится временный строительный городок, после чего будут построены общежития для обслуживающего персонала и вспомогательные службы, а также виварий для разведения перепелки на корм кречетам и сама ферма. Ближе к Шаромскому мысу расположится гостиница и тренировочный полигон. В центре планируется создать около 80 мест. Организация также готова организовать обучение для местных жителей, чтобы они могли там работать.

Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что проект не только поможет восстановить популяцию кречетов в регионе, но и поспособствует развитию инфраструктуры и туризма. Он добавил, что проблема сохранения кречетов и других ловчих птиц волнует все мировое сообщество.

Ранее сообщалось, что в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края построили убежища для привлечения сов на гнездование. Пернатым хищникам нужны искусственные гнездования, потому что они не строят их себе самостоятельно, занимая уже существующие ниши, и им не хватает мест из-за изменений в природной среде.

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