Мишустин провел совещание по развитию энергетики Дальнего Востока

Премьер-министр России Михаил Мишустин занялся вопросами развития энергетики и газификации регионов Дальнего Востока. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На Камчатке в рамках рабочей поездки провели совещание, в котором также принял участие по видеосвязи врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По мнению Мишустина, важно развивать газовую инфраструктуру, учитывая особенности регионов. В связи с этим премьер поручил утвердить новые программы газификации Дальневосточного федерального округа (ДФО). «Стабильное энергообеспечение крайне необходимо для ускоренного развития северных территорий, для нормальной жизни людей. Запуск новых перспективных проектов — то, что мы ожидаем от ДФО», — заявил он.

При этом «никаких резких скачков в платежах за электричество не ожидается», пояснил премьер. Мишустин предложил продлить время действия сниженных тарифов в регионах до 2028 года. Платежи не изменятся для малого и среднего бизнеса, для потребителей в ТОРах и Свободном порту. Между тем для предприятий ТЭК, например, тарифы за электроэнергию будут назначены по «экономически обоснованному уровню».

Дегтярев спросил премьера об участке газопровода «Октябрьский — Комсомольск-на-Амуре». По его словам, ранее его не включали в программы развития системы газификации. Врио губернатора Хабаровского края предложил передать его компании «Газпром», так как именно она занимается подключением потребителей к российскому газу.

13 августа премьер-министр России прибыл на Дальний Восток в рамках рабочей поездки. Он прибыл в Анадырь и провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным. После этого отправился на Камчатку. Его поездка продлится до 18 августа. В планах также Магаданская и Амурская области.