Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео

Загородный особняк проректора МГУ и бывшего министра строительства Самарской области Алексея Гришина попал на видео во время его задержания. Такой дворец, по оценкам риелторов, может стоить от 300-350 миллионов рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Особняк находится в подмосковном Красногорске. Обыски также проходили и в элитной квартире Гришина, которая находится на Ломоносовском проспекте в Москве. Пользователи соцсетей назвали дом маленьким Версалем.

На кадрах видно трехэтажный особняк с ухоженной приусадебной территорией. Интерьеры дворца отличаются роскошью: хрустальные люстры, большие окна в пол, высокие потолки. В гараже обнаружили Mersedes S-класса (в столичных автосалонах в хорошей комплектации стоит примерно шесть-семь миллионов рублей) и Bentley Continental GT (около семи-восьми миллионов рублей).

Гришин подозревается по статье 196 («Преднамеренное банкротство») и задержан в рамках возбужденного уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, 45-летний проректор по совместительству является соучредителем компании «Инвест-Альянс».

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