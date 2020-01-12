Ректор МГУ прокомментировал открытие филиала вуза в Сирии

Ректор МГУ Виктор Садовничий прокомментировал открытие филиала московского вуза в столице Сирии Дамаске. Его слова в воскресенье, 12 января, передает ТАСС.

По словам Садовничего, открытие филиала действительно обсуждается. Ранее о том, что в Дамаске может появиться отделение МГУ, рассказал возглавляющий Императорское православное палестинское общество Сергей Степашин. По его словам, площадку для строительства вуза предоставит лично президент Сирии Башар Асад,

«Я думаю, что это естественные науки, конечно, математика. Там и традиции хорошие в стране математические», — рассказал Садовничий о возможной направленности филиала.

Ректор МГУ также напомнил, что в сирийском городе Хомс до начала гражданской войны работала математическая школа для одаренных детей, которой руководил российский математик Валерий Вавилов. «Несколько месяцев тому назад я разговаривал с высокой делегацией из Сирии, и они поставили вопрос о продолжении этой традиции», — отметил Садовничий.

В декабре Владимир Путин назвал Виктора Садовничего автором инициативы о создании компаний «Иннопрактика» и «Номеко». Являющаяся структурным подразделением МГУ «Иннопрактика» объединяет Центр национального интеллектуального резерва МГУ и фонд «Национальное интеллектуальное развитие».

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