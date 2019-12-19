Путин прокомментировал работу «Иннопрактики» и «Номеко»

Президент России Владимир Путин позитивно оценил деятельность компаний «Иннопрактика» и «Номеко» в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой в четверг, 19 декабря, вел телеканал «Россия 24» в YouTube.

Как пояснил российский лидер, отвечая на вопрос журналистки «Русской службы Би-би-си», «Иннопрактика» была создана по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. «Насколько я себе представляю, поскольку я председатель попечительского совета МГУ, связано это [создание компании] с желанием, мне кажется, абсолютно законным, правильным желанием наших высших учебных заведений сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей и выгодаполучателей внутри российской экономики», — добавил он.

«Это такое звено между наукой и образованием и нашим реальным сектором экономики, вот они чем занимаются. Дай им Бог успехов, чтобы они добились зримых, желаемых всеми нами результатов», — отметил президент.

Российский лидер также отметил важность направления, в котором работает «Номеко». «Все, что связано со снижением смертности от внешних и внутренних факторов, все, что связано с развитием медицины, является одним из приоритетов Российской Федерации», — подчеркнул он. «Я думаю, что эту работу нужно только поприветствовать», — добавил Путин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!