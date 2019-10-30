Студенток МГУ собрались отчислить за поддержку аспиранта-политзека

Руководство МГУ пригрозило отчислением студенткам, собиравшим подписи в защиту аспиранта Азата Мифтахова, который находится в СИЗО по подозрению в поджоге офиса «Единой России». Об этом сообщается на странице «Инициативная группа МГУ» в Facebook.

В публикации сказано, что ученицы четвертого курса журфака Марина Ким и Фариза Дударова устроили сбор поручительств в здании факультета. К ним подошла замдекана по внеучебной деятельности Диана Платонова и объявила, что они якобы занимаются политической агитацией. Она пообещала девушкам проблемы с пересдачей экзаменов, потому что «оппозиционной деятельностью нужно заниматься, когда у тебя нет долгов по учебе».

17 октября во время пересдачи Ким и Дударова узнали, что сотрудники администрации просили преподавателя поставить студенткам незачет, но зачет они в итоге сдали. В учебной части им рекомендовали взять академический отпуск до следующей пересдачи, а потом сообщили, что 30 октября их вызывают на комиссию по отчислению.

13 октября на дне открытых дверей другие активисты потребовали от ректора Виктора Садовничего объяснить, почему он никак не реагирует на дело Мифтахова. Их силой вытолкали из зала, видео было опубликовано в Telegram-канале «Протестный МГУ», а потом задержали полицейские.

В феврале стало известно о задержании математика, члена анархистской организации «Народная самооборона» Азата Мифтахова. Сначала его подозревали в изготовлении взрывчатки, потом — в поджоге. Свою вину он отрицает и называет дело сфабрикованным. «Мемориал» признал его политзаключенным.

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