Пожаловавшегося на пытки аспиранта-анархиста из МГУ признали политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова политическим заключенным. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно заявлению «Мемориала», преследование Мифтахова можно расценить как пример «использования псевдоюридических процедур для подавления неугодной властям общественной деятельности». Правозащитники потребовали немедленного освобождения аспиранта и привлечения к ответственности силовиков, причастных к пыткам задержанных анархистов.

О задержании Мифтахова по подозрению в изготовлении взрывчатки стало известно 1 февраля. По версии следствия, молодой человек мог заниматься созданием взрывчатки прямо в комнате общежития в главном здании МГУ на Воробьевых горах.

В ходе обыска там были найдены следы взрывчатки, а также армейская форма, несколько средств связи и литература анархистской направленности. Сообщалось, что Мифтахов является членом анархистской организации «Народная самооборона», вместе с ним были задержаны еще пять человек.

3 февраля Мифтахов пожаловался на применение к нему пыток. По словам защищающей его интересы Светланы Сидоркиной, физическое давление на аспиранта последовало после того, как он попросил позвонить родителям и адвокату.

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