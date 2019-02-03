Задержанный аспирант-анархист из МГУ рассказал о пытках

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, задержанный по подозрению в изготовлении взрывчатки, пожаловался на применение к нему пыток. Об этом в воскресенье, 3 февраля, ТАСС сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

По ее словам, физическое давление на Мифтахова последовало после того, как он попросил позвонить родителям и адвокату. «Он (Мифтахов — прим. «Ленты.ру») мне пожаловался на пытки сотрудников, которые не представились, что его били ладонями и кулаками по лицу, у него остался след от шуруповерта на уровне грудной клетки. Мы все зафиксировали», — пояснила Сидоркина, добавив, что синяков у задержанного нет.

Также адвокат рассказала о том, что Мифтахов отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции России, гарантирующей право не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя виновным.

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Задержанный был допрошен в качестве подозреваемого по статье 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), пояснила Сидоркина. Вопрос об избрании ему меры пресечения будет рассмотрен в местном суде в понедельник, 4 февраля.

Ранее адвокат сообщила о том, что ее подзащитный пропал. По ее данным, аспирант был задержан в Балашихе, и следователь местного МВД его допросила об изготовлении взрывчатых веществ. «Следователь сказала, что после допроса она его отпустила, но его нигде нет. Я общалась с его дядей, он ничего не знает. Мы не можем его нигде найти», — рассказала адвокат.

О задержании Мифтахова стало известно 1 февраля. По данным следствия, молодой человек мог заниматься созданием взрывчатки прямо в комнате общежития в главном здании МГУ на Ленинских горах.

В ходе обыска там были найдены следы взрывчатки, а также армейская форма, несколько средств связи и литература анархистской направленности. Сообщалось, что Мифтахов является членом анархистской организации «Народная самооборона», вместе с ним были задержаны еще пять человек.

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