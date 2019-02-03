Стало известно о пропаже задержанного аспиранта-анархиста из МГУ

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, задержанный по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.

По ее словам, аспирант был задержан в Балашихе, следователь местного МВД его допросила об изготовлении взрывчатых веществ. «Следователь сказала, что после допроса она его отпустила, но его нигде нет. Я общалась с его дядей, он ничего не знает. Мы не можем его нигде найти», — рассказала адвокат.

Сидоркина обратилась в прокуратуру Балашихи, Генеральную прокуратуру и Следственное управление МВД. По ее мнению, Мифтахов задержан.

О задержании аспиранта механико-математического факультета МГУ стало известно 1 февраля. По данным следствия, молодой человек мог заниматься созданием взрывчатки прямо в комнате общежития в главном здании МГУ на Ленинских горах.

В ходе обыска были найдены следы взрывчатки, а также армейская форма, несколько средств связи и литература анархистской направленности. Сообщалось также, что задержанный входил в анархистскую организацию «Народная самооборона».

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