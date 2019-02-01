Аспиранта-анархиста из МГУ заподозрили в изготовлении взрывчатки

Аспиранта механико-математического факультета МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает «Интерфакс».

Сотрудники правоохранительных органов вычислили 25-летнего подозреваемого в ходе расследования уголовного дела об обнаружении самодельной взрывчатки в Балашихе 11 января. Задержанный признался, что осенью 2018 года изготовил устройство и успел его испытать.

По данным следствия, молодой человек мог заниматься созданием взрывчатки прямо в комнате общежития в главном здании на Ленинских горах. В ходе обыска там были найдены ее следы, а также армейская форма, несколько средств связи и литература анархистской направленности.

По словам источника агентства, подозреваемый числится в одной из анархистских организаций и выступал как организатор акций. В прошлом году он был приговорен к штрафу за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

6 ноября 2018 года сообщалось, что Пресненский суд Москвы заключил под стражу 14-летнего школьника, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства. В квартире дома на улице Свободы, где тот проживал, была обнаружена и изъята самодельная бомба. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!