На родственников задержанного аспиранта-анархиста из МГУ начали давить

В Нижнекамске (Республика Татарстан) полицейские начали оказывать давление на родственников задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на активистов «Инициативной группы МГУ», информацию подтвердила в том числе адвокат арестованного Светлана Сидоркина.

6 июня домой к Мифтахову в Нижнекамске пришли двое полицейских и настойчиво потребовали, чтобы сестра и отчим аспиранта явились в отделение. Полицейские заявили, что если бы Мифтахов дал показания на «нужных» людей, его бы освободили.

После этого, 10 июня, родственники Мифтахова пришли в местное УВД. Сначала полицейские расспрашивали отчима аспиранта о пасынке и его знакомых в Москве, а затем показали записи с камер видеонаблюдения, на котором сестра задержанного расклеивает стикеры в его поддержку.

Сотрудники полиции начали требовать, чтобы она перестала это делать, в противном случае они создадут ей проблемы с учебой, будут задерживать ее, проводить с ней беседы и поставят на учет. Отчиму Мифтахова полицейские пригрозили проблемами на работе. Матери аспиранта позвонили по телефону и потребовали «прекратить общаться с общественниками» и «взяться за дочь».

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина подтвердила эту информацию и заявила, что полицейские хотят получить показания от семьи.

О задержании Мифтахова по подозрению в изготовлении взрывчатки стало известно 1 февраля. По версии следствия, молодой человек мог заниматься созданием взрывчатки прямо в комнате общежития в главном здании МГУ на Воробьевых горах.

В ходе обыска там были найдены следы взрывчатки, а также армейская форма, несколько средств связи и литература анархистской направленности. Сообщалось, что Мифтахов является членом анархистской организации «Народная самооборона», вместе с ним были задержаны еще пять человек.

3 февраля Мифтахов пожаловался на применение к нему пыток. По словам защищающей его интересы Светланы Сидоркиной, физическое давление на аспиранта последовало после того, как он попросил позвонить родителям и адвокату.

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