Проректора МГУ задержали в Москве

Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве. Об этом в среду, 5 августа, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По словам источника, Гришин подозревается по статье 196 («Преднамеренное банкротство») УК РФ и задержан в рамках возбужденного уголовного дела. Как отметили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР), 45-летний Гришин по совместительству является соучредителем компании «Инвест-Альянс».

Он был задержан в ходе совместной операции сотрудников СКР и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального управления МВД и при силовой поддержке спецназа Росгвардии. В настоящее время задержанный доставлен в Саранск, с ним ведутся следственные действия.

У Гришина в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в рабочем кабинете были проведены обыски. В ходе них, в частности, были изъяты деньги, ювелирные украшения и финансовые документы.