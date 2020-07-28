Россиянин провернул масштабную «пельменную» аферу

В Перми перед судом предстанет 43-летний местный житель, провернувший масштабную аферу с производством пельменей, от которой пострадали 198 местных жителей. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает региональное управление МВД.

По версии следствия, россиянин заключал с местными жителями договоры займа под предлогом развития бизнеса. Суть заключалась в организации производства пельменей с последующей реализацией в собственных магазинах. Аферист занимал у граждан деньги под процент, значительно превышающий среднюю ставку в банках региона, что вызывало у людей дополнительный интерес.

Предприниматель, не желая быть раскрытым до срока, организовал в регионе рекламную кампанию и открыл несколько производств полуфабрикатов и торговых точек, действующих под единым брендом. При этом магазины даже сбывали товар в незначительном объеме.

Большая часть взятых у граждан средств использовалась аферистом в личных целях. Условия соглашения были составлены таким образом, что долгое время обвиняемому удавалось вводить вкладчиков в заблуждение.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Общая сумма ущерба составила свыше 56 миллионов рублей. Приняты меры для обеспечения гражданских исков потерпевших. Уголовное дело направлено в суд.

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