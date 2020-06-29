В Москве разоблачили финансовую пирамиду

В Москве разоблачили создателей финансовой пирамиды, которые обманули 250 человек на 300 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Жителям столицы предлагали заключить договор с организацией на Ленинском проспекте и стать дольщиками по денежным займам. Первое время им выплачивали проценты от вложений. После окончания договора москвичам советовали подписать похожее соглашение, но уже с другой фирмой, и позже выплаты прекращались.

После жалоб от граждан в полиции установили, что жительница Москвы создала кооператив и рекламировала его в интернете. Компания не имела лицензии и получала доходы только за счет взносов новых вкладчиков.

Задержаны четыре человека, трое из них арестованы, четвертую отпустили под подписку о невыезде. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК).

Ранее Сбербанк рассказал о новых видах мошенничества, которые появились в разгар пандемии коронавируса. Среди них — схема с фиктивными кадровыми агентствами, которые предлагают трудоустройство на удаленке за плату, а также возврат НДС, когда жертвы мошенников самостоятельно переводят деньги преступникам.

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