Названы новые виды махинаций на фоне пандемии

Сбербанк обнаружил новые мошеннические схемы, которые появились в разгар пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

Среди новых методов — схема с фиктивными кадровыми агентствами, которые предлагают трудоустройство на удаленке за плату, а также сценарий с возвратом НДС, в котором жертвы мошенников самостоятельно переводят деньги преступникам. Отдельно Кузнецов отметил появление фиктивных интернет-компаний, которые под видом реальных организаций создают фишинговые сайты, предлагающие купить тесты на коронавирус или маски.

Кроме того, мошенники используют акции известных брендов, такие как хештеги периода самоизоляции (#сидидома, #домалучше и прочее), и предлагают поучаствовать в акции, чтобы получить три тысячи рублей. Для этого якобы нужно сообщить данные карты и одноразовый смс-пароль.

Кузнецов предупредил, что эти схемы — не единственные, которые сейчас применяют преступники, однако самые распространенные.

Ранее эксперты по кибербезопасности компании Group-IB предупредили россиян о ставшей популярной во время карантина схеме онлайн-мошенничества. Для кражи данных пользователей аферисты создают фишинговые сайты, замаскированные под курьерские службы.

В конце апреля сообщалось, что эксперты Group-IB установили личности двух россиян, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и в личной переписке обещали помочь клиентам. За свои услуги мошенники требовали от двух с половиной до трех с половиной тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!