Сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов ИВЛ

В Костроме сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Владимирской области Мария Серова.

По ее словам, задержанных доставили из Костромы во Владимир, где суд по ходатайству следователя взял под стражу 44-летнего коммерческого директора компании «Костромская медтехника» и 56-летнего директора компании «Костромская медтехника-Сервис».

Им вменяются статьи ст. 238.1 («Обращение недоброкачественных медицинских изделий») и 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным следствия, в период борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией семь владимирских компаний закупили у фирм «Костромская медтехника-Сервис» и «Костромская медтехника», которые принадлежат одному гражданину, 97 аппаратов искусственной вентиляции легких «ФАЗА-5 НР». Их передали в качестве благотворительной помощи владимирскому инфекционному госпиталю. Но при проверке медики установили, что аппараты ИВЛ выпущены в 1995-2001 годах, срок их действия истек еще в 2008 году.

Комиссия признала, что использование этого медицинского оборудования для лечения больных непригодно.

Следствие выяснило, что поставщики умышленно ввели в заблуждение владимирских коммерсантов о качестве и пригодности аппаратов ИВЛ, причинив им ущерб на 10,5 миллиона рублей.

В больницах Москвы и Санкт-Петербурга в мае произошли пожары, в результате которых погибли восемь человек: два пациента в Петербурге, шесть — в Москве. После случившегося обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» приостановили. Была версия, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

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