В России разрешили эксплуатацию аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» производства «Уральского приборостроительного завода» (КРЭТ, входит в «Ростех»), которые отзывали после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга и гибели пациентов, снова получили регистрационное удостоверение. Эксплуатацию оборудования разрешил Росздравнадзор, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно тексту документа, аппараты ИВЛ допущены к эксплуатации с 21 июля 2020 года.

Ранее стало известно, что прямой связи между нарушениями при производстве аппаратов ИВЛ «Авента-М» и пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор не выявил. При этом проверка ведомства показала, что аппараты от российского завода не соответствовали технической и эксплуатационной документации.

Произведенные на Уральском приборостроительном заводе аппараты ИВЛ использовались в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Петербурге. 9 и 12 мая там произошли пожары, в результате которых погибли восемь человек: два пациента в Петербурге, шесть — в Москве. После случившегося обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» приостановили. Была версия, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.