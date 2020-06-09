Все аппараты ИВЛ от российского завода отозвали после пожаров в больницах

Все аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» производства «Уральского приборостроительного завода» (КРЭТ, входит в «Ростех») отозвали после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга и гибели пациентов. Об говорится в письме Росздравнадзора, опубликованном на сайте петербургского сертификационного центра.

В ответ на решение ведомства администрация «Уральского приборостроительного завода» приняла решение провести дополнительную проверку медицинского оборудования «на функциональность и безопасность». Об этом говорится в письме, подписанном временным директором завода Александром Морозовым. Все расходы компания обязуется взять на себя.

Произведенные на «Уральском приборостроительном заводе» аппараты ИВЛ использовались в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. 9 и 12 мая там произошли пожары, в результате которых погибли восемь человек: два пациента в Санкт-Петербурге, шестеро — в Москве. После случившегося обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» было приостановлено. По предварительной версии, возгорания произошли из-за короткого замыкания.

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