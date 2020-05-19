Стало известно еще об одном погибшем после возгорания аппарата ИВЛ в Петербурге

Подтвердилась смерть еще одного пациента после пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, произошедшего в результате возгорания аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом во вторник, 19 мая, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на родственников погибшего.

По данным издания, 61-летний Андрей Подрядчиков был госпитализирован в реанимацию больницы Святого Георгия накануне пожара. После происшествия родственникам мужчины сообщили о его смерти, однако имя Подрядчикова не числилось в списках погибших, которых, по официальным данным, было только пять, рассказала его сестра Наталья.

«На момент смерти причина не была очевидна. Патологоанатомы позже установили причины смерти», — прокомментировали в комитете здравоохранения Смольного. Там же заверили, что семья Подрядчикова находится на контроле у комитета по соцполитике.

О пожаре в больнице Святого Георгия стало известно около 08:00 утра 12 мая. Сообщалось, что в результате погибли пять пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Источники ТАСС назвали предположительной причиной короткое замыкание в одном из аппаратов. Собеседник агентства заявил, что высокая нагрузка связана с большим числом одновременно подключенных к сети аппаратов.

В настоящий момент рассматриваются версии короткого замыкания, перегрузки, неисправности и неправильной эксплуатации прибора, точная причина пока неизвестна. Сообщалось, что аппарат в больнице Святого Георгия был новым, его произвели в России, на Уральском приборостроительном заводе, и установили в начале мая. Поставщик техники АО «КРЭТ» (входит в госкорпорацию «Ростех») заявил, что все аппараты с завода прошли проверки, нареканий к их безопасности не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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