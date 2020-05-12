При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек

Пять человек погибли при пожаре в отделении реанимации в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Все погибшие были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Четверо из них скончались в результате отравления угарным газом, у одного отключился аппарат ИВЛ.

По данным Telegram-канала Mash, в отделении было 16 пациентов, 11 из которых медики успели перевезти в другое крыло. Всего из здания были эвакуированы около 150 человек.

В ночь на понедельник, 11 мая, начался пожар в пансионате «Второй дом» в Красногорске. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Позднее выяснилось, что хоспис работал без каких-либо разрешительных документов. Среди версий пожара рассматривалось неосторожное обращение с огнем. Также было опубликовано видео с места пожара.

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