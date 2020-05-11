В российском городе загорелся хоспис

В подмосковном Красногорске загорелся хоспис. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Внутри здания находятся 30 человек, из которых половина не может выбраться самостоятельно. На месте ЧП наблюдается открытое горение. Людей пытаются спасти с помощью пожарной лестницы.

По информации Baza, крупный пожар вспыхнул в частном пансионате для пожилых людей.

Вечером 9 мая в лечебном здании «коронавирусной» Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого произошел пожар. Возгорание началось в палате на первом этаже шестиэтажного здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, который находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. Согласно предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность в аппарате ИВЛ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!