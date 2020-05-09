Пожар в московской больнице для инфицированных коронавирусом попал на видео

Возгорание в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, в результате которого погиб один человек и трое пострадали, попало на видео. Кадры с места происшествия опубликовали РЕН ТВ и Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, что в тушении пожара принимали участие более десяти единиц спецтехники и несколько десятков спасателей. Сильное задымление от возгорания было заметно из окон соседних домов.

Как сообщалось ранее, пожар возник вечером 9 мая в отделении реанимации урологического корпусе больницы, который переоборудовали для борьбы с COVID-2019. На данный момент возгорание ликвидировано.

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