Названы возможные причины пожара в больнице для пациентов с коронавирусом

Названы возможные причины пожара в московской больнице для зараженных коронавирусом пациентов (Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого).

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, очаг пожара находился на первом этаже больницы. По его словам, причиной произошедшего стало воспламенение личных вещей.

По данным Telegram-канала Baza, в здании загорелся кислородный балон в отделение реанимации. Информацию о возгорании в реанимации подтвердил также собеседник ТАСС в экстренных службах. Также отмечается, что к пожару могла привести неисправность медоборудования.

О пожаре стало известно вечером 9 мая. В результате случившегося погиб один человек, по предварительным данным — пациент клиники. Возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного здания.

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