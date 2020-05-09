Главу центра помощи безнадежно больным госпитализировали с коронавирусом

Директора Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку», — написала Федермессер. Она отметила, что компьютерная томография показала начальную стадию пневмонии, из-за чего медики приняли решение о ее госпитализации.

Глава центра помощи безнадежно больным выразила благодарность медицинским работникам. По ее словам, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко «организовал потрясающую службу».

По последним данным, в России насчитывается более 187 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве и Московской области.

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