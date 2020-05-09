Один человек погиб при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в Москве

Один человек погиб во время пожара в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого (№50) в Москве для зараженных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренных службы.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пациентов и медперсонал эвакуировали.

Агенство уточняет, что урологический корпус больницы был перепрофилирован для приема больных с коронавирусом. Медучреждение расположено по адресу на улице Вучетича, дом 21.

О пожаре стало известно вечером 9 мая. Возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного здания. Причины произошедшего пока неизвестны.

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