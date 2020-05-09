Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки выявлено в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Эти регионы называет оперативный штаб в Telegram-канале.
В Москве за 24 часа зарегистрировано 5667 случаев заражения, в Подмосковье — 1075, в Петербурге — 425.
Еще в четырех субъектах насчитывается больше ста новых инфицированных: Нижегородская область (294), Свердловская область (121), Красноярский край (106), Волгоградская область (102).
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