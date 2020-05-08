Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

За последние сутки в 83 регионах России выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев в Москве (5846), Московской области (918) и Петербурге (375). Также в пятерке Нижегородская (276) и Свердловская (155) области. В остальных регионах страны менее сотни новых случаев за сутки.

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Меньше всего случаев в Курганской области (4), Камчатском крае (3), а также в Ненецком автономном округе, Удмуртии, Алтае и Туве — по одному.

Ранее стало известно, что за сутки в России зафиксировали 98 летальных исходов, общее число умерших выросло до 1723. Всего в 85 регионах России насчитывается более 187 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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