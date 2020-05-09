Больницу в Коммунарке «заминировали»

Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что медицинский центр в московской Коммунарке заминирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Позвонившие сказали, что на территории больницы №40, где лечат в том числе заболевших коронавирусной инфекцией, находится взрывное устройство.

Собеседник агентства уточнил, что было принято решение не проводить эвакуацию здания. Сейчас проводится проверка.

По данным ТАСС, 9 мая в столичные правоохранительные органы неоднократно по телефону поступали сообщения о минировании медицинских учреждений. На данный момент «заминировано» около десяти больниц, в том числе в Коммунарке. Ни в одном случае не проводилась эвакуация. Устанавливается личность звонившего.

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