На Дальнем Востоке «заминировали» детские сады, больницы и мэрии

В нескольких городах Дальнего Востока эвакуировали детские сады, больницы и мэрии из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подобные сообщения поступили в учреждения Благовещенска (Амурская область), Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), Хабаровска и Биробиджана (Еврейская автономная область). В Благовещенске эвакуированы воспитанники и персонал около десяти детских садов. На месте работают оперативные службы города, туда также направили автобусы для обогрева.

Такие же сообщения поступили в детские сады Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Детей эвакуировали в ближайшие школы и социальные учреждения. В Хабаровске по той же причине вывели людей из здания администрации.

В Еврейской автономной области провели эвакуацию пациентов детской и психиатрической больниц. Кроме того, людей вывели из шести детских садов Биробиджана. На местах ЧП работают оперативные группы.

Ранее в декабре воспитатель одного из детских садов в Биробиджане умерла во время эвакуации после анонимного сообщения о минировании. Ей было 73 года.

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