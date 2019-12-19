Власти помогут семье умершего воспитателя «заминированного» российского детсада

Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн поможет семье организовать похороны воспитательницы, которая умерла при эвакуации детского сада в Биробиджане. Об этом сообщило управление по внутренней политике правительства области, передает ТАСС.

В администрации также рассказали, что погибшей было 73 года. В саду работают правоохранительные органы и медработники.

Ранее 19 декабря стало известно, что в одном из детских садов Биробиджана во время эвакуации после анонимного сообщения о минировании умерла воспитательница. Всего в городе были эвакуированы дети из 12 садиков.

Всего из-за анонимных сообщений эвакуировано более 70 дошкольных учреждений в четырех регионах России — Хабаровском крае, ЕАО, Приморье и Амурской области.

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