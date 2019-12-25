Назван возможный источник волны «телефонного террора» по всей России

Звонки «телефонных террористов» с сообщениями о минировании поступают из-под Киева через операторов Европы и Грузии с купленных номеров, похожих на номера банков. Об этом «Комсомольской правде» рассказал политолог Давид Пурцхванидзе, возглавляющий в Грузии «Антикризисный центр проблем безопасности» (АЦПБ) и грузинскую IT-компанию.

«Технологии таких "обзвонов" обкатывались еще несколько лет назад — на разных шоу и конкурсах, когда нужно было купить голоса звонивших оптом. А после того как российские банки стали обмениваться информацией о клиентах, (...) звонили гражданам под видом банковских клерков и выманивали деньги с их карточек. Теперь они поднялись на следующую ступень: занялись шантажом целой страны», — описал Пурцхванидзе схему звонков с сообщениями о минировании.

В управлении МВД по Москве подтвердили, что если бы звонящие находились на территории России, то их было бы легко отследить. «Увы, сейчас мы имеем дело со звонками и электронными письмами о массовом "минировании", которые поступают по электронной телефонии через несколько заграничных операторов», — сообщил собеседник газеты, уточнив, что звонящие чаще всего говорят с украинским акцентом.

Издание уточняет, что из-за ложных сообщений о минировании только 19 декабря эвакуировали около 150 тысяч детей из школ и детских садов Москвы. Такие сообщения поступают в образовательные учреждения каждый день. По словам председателя экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антона Цветкова, родители часто жалуются на эвакуации, из-за которых дети оказываются предоставлены сами себе. Вместе с тем в МВД России отметили, что в ведомстве обязаны реагировать на каждое такое сообщение и принимать меры.

19 декабря стало известно, что в одном из детских садов Биробиджана Еврейской автономной области во время эвакуации после анонимного сообщения о минировании умерла воспитательница. Всего в городе были эвакуированы воспитанники из 12 детских садов.

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