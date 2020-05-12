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Подмосковный хоспис с пенсионерами сгорел из-за сауны

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Фото: ГУ МЧС по Московской области / РИА Новости

Хоспис с пенсионерами в подмосковном Красногорске сгорел из-за сауны, располагавшейся на втором этаже загородного дома. Об этом во вторник, 12 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета Ольга Врадий.

По версии следствия, пожар начал распространяться со второго этажа. Правоохранительные органы изъяли важные для следствия предметы, в том числе печь от сауны и электропроводку. Проводится пожарно-техническая экспертиза. Следственный комитет предъявил организатору хосписа обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Обвиняемый признал свою вину, в ближайшее время будет решаться вопрос о помещении его под арест.

Мужчина организовал хоспис в частном домовладении в микрорайоне Опалиха, где на момент возгорания проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет. Суточное проживание каждого пожилого клиента оценивалось в сумму от 1 до 1,2 тысячи рублей.

Пожар в пансионате «Второй дом» в Красногорске начался в ночь на понедельник, 11 мая. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Позднее выяснилось, что хоспис работал без каких-либо разрешительных документов.

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