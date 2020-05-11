Количество погибших при пожаре в хосписе возросло до десяти

Количество погибших при пожаре в хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске возросло до десяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации собеседника агентства, все погибшие отравились продуктами горения. «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник также сообщает о десяти погибших. Однако ГУ МЧС по региону пока подтвердили информацию только о девяти жертвах пожара.

Отмечается, что на начало пожара в здании находились 37 человек, 20 из них вышли наружу самостоятельно. Причиной пожара мог стать неисправный водонагреватель, так как очаг возгорания находился в душевой, отмечает источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Также было опубликовано видео с места пожара.

Пожар начался в ночь на понедельник, 11 мая, в пансионате «Второй дом» в Красногорске. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

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