Девять человек погибли в пожаре в подмосковном хосписе

Девять человек погибли в пожаре в хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о пяти погибших и четырех пропавших без вести.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Пожар начался в ночь на понедельник, 11 мая, в Красногорске. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

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