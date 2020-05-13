Аппаратами ИВЛ от российского завода запретили пользоваться после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор приостановил обращение российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе после 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС в среду, 13 марта.

В двух больницах, где произошли пожары, использовалась именно эта модель аппаратов ИВЛ.

Ранее стало известно, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга, в результате которых погибли люди, регионы стали отказываться от аппаратов ИВЛ, произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Несмотря на то, что загоревшиеся аппараты были новыми, возгорания, по предварительным данным, произошли из-за короткого замыкания.

О пожаре в петербургской больнице Святого Георгия стало известно ранее, 12 мая. Погибли пятеро пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Вечером 9 мая аналогичный случай произошел в здании Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого в Москве, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Пожар начался в палате на первом этаже шестиэтажного здания, ему был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, который находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность в аппарате ИВЛ.

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