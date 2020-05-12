Российские регионы стали отказываться от аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

В Севастополе и Ленинградской области после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга стали отказываться от аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенных на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ). Об этом сообщили в администрации регионов, передает РИА Новости и ТАСС.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, использование оборудования будет приостановлено до тех пор, «пока специалисты не дадут официальное заключение о том, в чем проблема с этими аппаратами». Он подчеркнул, что в случае необходимости в больницах Севастополя могут задействовать импортные аппараты ИВЛ, а те аппараты, которые использовали в Москве и Петербурге, готовы вернуть на завод.

В Ленинградской области от использования аппаратов ИВЛ также отказались, сообщили в пресс-службе администрации региона. В регион 6 мая доставили десять аппаратов, произведенных на заводе, входящем в структуру корпорации «Ростех». «Ввод в эксплуатацию данных аппаратов был приостановлен», — приводит агентство сообщение пресс-службы администрации Ленобласти.

Проверку качества и безопасности оборудования в обеих больницах — Москвы и Петербурга — проводит Росздравнадзор. Несмотря на то что загоревшиеся аппараты были новыми, возгорания, по предварительным данным, произошли из-за короткого замыкания.

Вместе с тем источник в промышленности объяснил, что причиной возгораний аппаратов стала слабая проводка в самих больницах, а пожары якобы произошли из-за высокой нагрузки на нее, которая возникла из-за большого количества одновременно подключенного к сети медицинского оборудования.

О пожаре в петербургской больнице Святого Георгия стало известно ранее, 12 мая. Погибли пятеро пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Вечером 9 мая аналогичный случай произошел в здании Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого в Москве, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Пожар начался в палате на первом этаже шестиэтажного здания, ему был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, который находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность в аппарате ИВЛ.

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