Назван производитель загоревшихся в больницах Москвы и Петербурга аппаратов ИВЛ

Загоревшиеся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) произвели на одном заводе. Производителя оборудования назвал информированный источник в разговоре с ТАСС во вторник, 12 мая.

По словам собеседника агентства, оборудование поступило в больницы с Уральского приборостроительного завода («УПЗ»), входящего в структуру корпорации «Ростех».

«Более точные причины в Петербурге устанавливаются», — отметил собеседник агентства. Причиной пожара в Городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, по предварительным данным, стало короткое замыкание одного из аппаратов.

Ранее в правоохранительных органах сообщили агентству, что загоревшийся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге аппарат ИВЛ был новым, его установили в начале мая.

О пожаре в петербургской больнице стало известно ранее 12 мая. Погибли пятеро пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из аппаратов. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

Вечером 9 мая аналогичный случай произошел в здании Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Пожар начался в палате на первом этаже шестиэтажного здания, ему был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, который находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. Согласно предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность в аппарате ИВЛ.

Росздравнадзор проводит проверку качества и безопасности оборудования в обеих больницах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!